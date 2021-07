O presidente da escola, Gustavo Barros, e o Reitor da Simonsen, Célio Murilo, assinaram o contrato na presença de componentes da agremiação e convidados - Divulgação

O presidente da escola, Gustavo Barros, e o Reitor da Simonsen, Célio Murilo, assinaram o contrato na presença de componentes da agremiação e convidadosDivulgação

Publicado 12/07/2021 12:50

Unidos da Ponte, escola de samba de parceria com as Faculdades Integradas Simonsen, para oferecer cursos de Graduação, Pós-graduação e Livres com descontos de até 80%, uma oportunidade única para jovens e adultos realizarem o sonho de ter um curso superior ou especialização.

, escola de samba de São João de Meriti , deu aula no quesito qualificação profissional para melhorar a vida dos cidadãos. Na última quarta-feira (07), a escola de Meriti, firmou umacom as, para oferecer cursos de Graduação, Pós-graduação e Livres com descontos de até, uma oportunidade única para jovens e adultos realizarem o sonho de ter um curso superior ou especialização.

De acordo com a agremiação, a papel de uma escola, além de levar a festa para a avenida, é buscar ações que tragam o desenvolvimento de sua comunidade.



Publicidade

"Ao aceitar o desafio de presidir a Unidos da Ponte, coloquei como uma de minhas prioridades procurar atender aos anseios dessa comunidade guerreira, mostrando que o samba é capaz de abrir portas imagináveis para o futuro. Esta parceria com as Faculdades Integradas Simonsen é a primeira de várias que irei trazer para beneficiar a todos que amam a Ponte. Quero agradecer ao Reitor Célio Murilo e a toda sua equipe por esse momento histórico ", disse o presidente da Unidos da Ponte, Gustavo Barros.

O presidente da escola, Gustavo Barros, e o Reitor da Simonsen, Célio Murilo, assinaram o contrato na presença de componentes da agremiação e convidados Divulgação

Publicidade

O presidente da escola e o Reitor da Simonsen, Célio Murilo, assinaram o contrato na presença de componentes da agremiação e convidados.



A Azul e Branco completa em novembro 69 anos e no próximo Carnaval desfilará, no Grupo Ouro, no Sambódromo.



Publicidade

Leia também: Meriti é o segundo município da Baixada com mais empregos gerados nos últimos meses