Hoje é dia de repescagem em Meriti e pessoas de 45 anos ou mais podem se protegerDivulgação.

Por O Dia

Publicado 10/07/2021 07:50

Em São João de Meriti , na Baixada Fluminense, a população desem comorbidades serácontra a Covid-19, neste sábado, em dois locais na cidade. A Secretaria Municipal de Saúde informa que a repescagem para ambos os sexos acontece das, noe na, em frente à prefeitura.Além deste grupo, profissionais de educação, saúde, pessoas com deficiência e síndrome de down, grávidas, puérperas e lactantes a partir de 18 anos, trabalhadores de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, também conhecidos como garis, e morados com comorbidades também poderão ser imunizados.Confira o que é preciso apresentar no momento da vacinação:- Os profissionais de saúde precisam apresentar carteira profissional ativa- Garis devem estar na ativa e apresentar o último contracheque- Profissionais de educação devem apresentar um dos documentos a seguir para comprovação do vínculo empregatício: contracheque com número de identidade, carteira de trabalho, crachá funcional ou carteira de sócio(a) do sindicato da categoria com declaração do estabelecimento escolar- Geral: É necessário levar RG e CPF ou cartão do SUS para a vacinação.