Inauguração da primeira loja da rede Magazine Luiza em São João de MeritiDivulgação

Publicado 12/07/2021 12:22 | Atualizado 12/07/2021 15:17

geração de emprego em maio de 2021. Exemplo disto, foi a inauguração da primeira loja da rede Magazine Luiza, em Vilar dos Teles, área tradicional de comércio na cidade, em 8 de julho. A segunda virá em breve e, segundo o executivo, 90% dos colaboradores contratados são moradores de Meriti.

De acordo com o balanço de junho deste ano publicado pela Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan), São João de Meriti, além de segundo município na Baixada, é o oitavo do Estado a gerar mais empregos no mês. Destaque para as áreas de serviços de escritório, apoio administrativo, alimentação, serviços para edifício, atividades paisagistas e Educação.



O prefeito Dr. João e o deputado estadual Valdecy da Saúde têm feito um trabalho de estímulo à chegada de empresas à cidade para contratação de mão de obra local. Em outra frente, a prefeitura trabalha com projetos que também visam a qualificação dos trabalhadores, como a construção de uma escola técnica que terá um polo de tecnologia.



Da esquerda para a direita: Ana Meriti, Gerente da Magalu Vilar dos Teles, Valdecy da Saúde e Dr. João Divulgação

Ainda segundo a pasta, há outras instituições de grande porte abrindo filiais na cidade como as redes de supermercados DOM atacadista, Assai, Vianense, além de drogarias, lojas de móveis e da Prologis, líder global no mercado de galpões logísticos. Esta última já está em funcionamento e terá um total de 200 mil metros quadrados.



O prefeito de Meriti espera que, até o final do ano, pelo menos mais cinco mil vagas de trabalho sejam abertas.

