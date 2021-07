Boletim covid-19 em São João de Meriti - Foto: Arquivo MAIS

Publicado 12/07/2021 22:19

NoEpidemiológico de hoje, dia 12/07, o município de São João de Meriti registrou oito novos casos de coronavírus. De acordo com boletim da Secretaria Municipal de Saúde, Meriti tem, ao todo,casos positivos da doença. O número de óbitos,, contabilizou dois novos casos nesta atualização.

Ao todo, 8.997 meritienses já se recuperaram da doença. Quanto aos casos de pessoas em acompanhamento por covid-19, segundo o boletim, Meriti tem 158 e podem ser descartados 5251 casos.



Em atualização do Painel Covid-19 no site da prefeitura, a pasta disponibilizou a taxa de ocupação de leitos de UTI que apresentou uma queda significativa, atingindo 23,3%, neste décimo segundo dia do mês.



Vacinômetro



Até o momento, 138.479 meritienses pertencentes aos grupos prioritários foram vacinados. O grupo dos imunizados é formado por profissionais da saúde, pessoas com comorbidades, profissionais da educação e os garis com mais de 20 anos. Meritienses com mais de 44 anos de idade também estão sendo imunizados.

