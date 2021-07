Já somam-se 530.179 óbitos pela doença desde o início da pandemia - Daniel Castelo Branco

Por O Dia

Publicado 08/07/2021 18:37 | Atualizado 08/07/2021 18:38

O Brasil perdeu 1.639 vidas para a Covid-19 nas últimas 24 horas, chegando a 530.179 óbitos pela doença desde o início da pandemia. Os dados foram divulgados pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) nesta quinta-feira, 8.

Já o número de infectados está em 18.962.762, com 53.725 novos casos confirmados nas últimas 24 horas. A média móvel de óbitos está em 1.441 e a de casos está em 48.637.

O ranking de estados com mais mortes pela Covid-19 é liderado por São Paulo (131.478), Rio de Janeiro (56.498) e Minas Gerais (47.596). As unidades da Federação com menos óbitos são Acre (1.761), Roraima (1.770) e Amapá (1.862).

Em relação aos casos confirmados do novo coronavírus (Sars-Cov-2), São Paulo também lidera com 3,8 milhões de casos. Minas Gerais, com mais de 1,8 milhão, e Paraná, com 1,3 milhão de casos, aparecem na sequência. O estado com menos casos de Covid-19 é o Acre (86.296), seguido por Roraima (114.483) e Amapá (118.487).



A contagem de casos realizada pelas Secretarias Estaduais de Saúde inclui pessoas sintomáticas ou assintomáticas - neste último caso, são pessoas que foram ou estão infectadas, mas não apresentaram sintomas da doença.

Desde o início de junho do ano passado, o Conass divulga os números da pandemia da Covid-19 por conta de uma confusão com os dados do Ministério da Saúde. As informações dos secretários de saúde servem como base para a tabela oficial do governo, mas são publicadas cerca de uma hora antes.