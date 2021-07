Presidente da República Jair Messias Bolsonaro - AFP

Presidente da República Jair Messias BolsonaroAFP

Por O Dia

Publicado 08/07/2021 18:17 | Atualizado 08/07/2021 19:00

Uma pesquisa do Datafolha apontou que a rejeição ao presidente Jair Bolsonaro cresceu e atingiu 51%. Um recorde desse governo, tendo em vista que foi o índice mais elevado dentre os estudos feitos pela instituição desde 2019. Os dados foram revelados nesta quinta-feira, dia 8.

O levantamento aponta uma alta de 6% com relação a pesquisa anterior, aplicado em 11 de maio, onde a reprovação era de 45%.

Publicidade

O estudo foi conduzido de forma presencial nos dias 7 e 8 de julho com 2.074 pessoas acima de 16 anos em 146 municípios. De acordo com o Datafolha a margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou menos.

Uma outra pesquisa, do mesmo instituto, publicada no dia 15 de maio de 2021, já indicava queda na popularidade de Bolsonaro. Na época, os dados indicavam que 49% dos brasileiros apoiavam o impeachment do presidente Jair Bolsonaro, enquanto 46% se dizem contrários.

Publicidade

Adjetivos relacionados ao presidente Bolsonaro:

A rejeição de Bolsonaro não tem sido surpresa pra população, que nas últimas enquetes mostraram sua insatisfação. Agora, o Datafolha resolveu descobrir, também, o que os brasileiros acham do atual presidente da República, e a maioria dos entrevistados revelou que acham justos os adjetivos colocados pela pesquisa.

Publicidade

Segundo a percepção do brasileiro, Bolsonaro é desonesto, falso, incompetente, despreparado, indeciso, autoritário e pouco inteligente, tai adjetivos mostram que a apreciação da imagem do atual chefe de Estado não é das melhores.