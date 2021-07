Presidente Jair Bolsonaro - AFP

Por O Dia

Publicado 08/07/2021 18:09

Brasília - O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) voltou a fazer, na manhã desta quinta-feira (8), uma piada racista sobre o cabelo de um apoiador negro. Durante conversa em frente ao Palácio do Planalto, o Chefe do Executivo disse que o "black power" do homem se parecia com um "criador de barata".

"Como está a criação de barata ai? Olha o criador de barata aqui. Você não pode tomar ivermectina que vai matar seus piolhos", disse Bolsonaro.

Posteriormente, Bolsonaro voltou ao assunto com outro comentário racista sobre o mesmo simpatizante. "Quantas vezes você lava esse cabelo por mês?", indagou.

Em resposta, o homem diz que não é um "negro vitimista" e que Bolsonaro tem intimidade para "brincar" com ele. As imagens foram transmitidas por um canal no YouTube de apoio ao presidente.

Em maio deste ano, Bolsonaro falou sobre o cabelo do mesmo apoiador. Na ocasião, ele comentou "que estava vendo barata" no cabelo do homem.

Com histórico de falas racistas e homofóbicas, em 2019 Bolsonaro foi condenado a pagar R$ 150 mil por danos morais coletivos por causa de uma frase dita no extinto CQC, da TV Bandeirantes. Na época, após ser perguntado pela cantora Preta Gil qual seria sua reação caso um de seus filhos se apaixonasse por uma mulher negra, ele respondeu: “Não vou discutir promiscuidade com quem quer que seja. Eu não corro esse risco. Meus filhos foram muito bem educados e não viveram em um ambiente como, lamentavelmente, é o seu”.