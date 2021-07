Material encontrado e apreendido com os suspeitos - Divulgação

Publicado 12/07/2021 22:07

Policiais Militares doprenderam dois indivíduos, que não tiveram a identidade revelada, com farta quantidade deno bairro, em São João de Meriti Segundo informações do Batalhão, uma equipe estava em serviço quando teve a atenção voltada para a dupla em atitudes suspeitas. Os suspeitos, ao avistarem a guarnição, tentaram, mas não tiveram sucesso.Na abordagem, foi realizada revista pessoal e encontrado farto material entorpecente com os mesmos.Diante dos fatos, a guarnição procedeu até a(central de Flagrantes), em Belford Roxo, para registro de ocorrência.