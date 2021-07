Veículos irregulares também foram alvo de ações do Detro - Divulgação/Detro

Publicado 13/07/2021 12:47 | Atualizado 13/07/2021 12:54

Rio - O Departamento de Transportes Rodoviários (Detro-RJ) registrou 1.183 autuações em todo o Estado do Rio nos primeiros seis meses de 2021. Deste total, 596 multas foram aplicadas em ônibus intermunicipais e 152 em vans. Além disso, a equipe de fiscalização atuou e apreendeu 435 veículos que realizavam transporte de passageiros sem autorização.

“Nossa missão também é coibir o transporte irregular, que coloca a vida dos passageiros em risco. Além do trabalho de inteligência, contamos com a ajuda da população para denunciar irregularidades”, disse o diretor técnico-operacional do Detro-RJ, coronel Alexandre Pimenta.Segundo ao departamento, entre os ônibus, as principais irregularidades encontradas foram referentes a mau estado de conservação, descumprimento de horário, das normas de acessibilidade e sanitárias, além de documentação irregular. Já nas vans, os agentes flagraram o desembarque de passageiros em local não permitido, excesso de lotação e itinerário alterado.Além das ações de inteligência, o Detro destacou que as reclamações recebidas pela Ouvidoria auxiliam nas operações. As denúncias sobre transporte intermunicipal podem ser encaminhadas pelo e-mail [email protected] , pelo telefone (21) 3883-4141 ou pelo whatsapp (21) 98596-8545.