Condutor terá de agendar atendimento na central da secretariaDivulgação/Prefeitura

Por O Dia

Publicado 08/07/2021 08:06 | Atualizado 08/07/2021 08:23

Rio - A Secretaria Municipal de Transportes (SMTR) determinou novas regras para entrar com recurso de multas de trânsito emitidas pela Prefeitura do Rio. As mudanças foram feitas para pessoas físicas e jurídicas, com etapas presenciais e virtuais. A partir de agora, no caso de cancelamento de multa, o pedido precisa ser protocolado presencialmente nos postos descentralizados da SMTR. Já o requerimento de restituição só será recebido no protocolo central de atendimento da SMTR, na Rua Dona Mariana nº 48, em Botafogo.