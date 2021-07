Maracanã - Foto: Divulgação

Publicado 08/07/2021 07:09 | Atualizado 08/07/2021 10:43

Rio - A CET-Rio montou um esquema de interdição de vias no entorno do estádio do Maracanã, que recebe no fim de semana a final da Copa América. As vias serão fechadas a partir das 18h do próximo sábado (10), três horas antes da decisão entre Brasil e Argentina, às 21h. O jogo não terá público.

As vias fechadas serão:

-Rua Professor Eurico Rabelo

-Rua Visconde de Itamarati, entre as ruas São Francisco Xavier e Professor Eurico Rabelo;

-Rua Isidro de Figueiredo;

-Rua Conselheiro Olegário;

-Rua Artur Menezes;

-Av. Professor Manoel de Abreu, sentido Centro, entre a Rua Dona Zulmira e a Av. Pres. Castelo Branco;

-Av. Maracanã, ambos os sentidos, entre a Rua São Francisco Xavier e a Rua Mata Machado;

-Viaduto Oduvaldo Cozzi, nos acessos à Avenida Maracanã;

-Av. Presidente Castelo Branco (Radial Oeste), sentido centro, entre a Rua São Francisco Xavier e a Av. Maracanã.



O acesso de veículos de moradores do entorno do Maracanã, das ruas Professor Eurico Rabelo, Visconde de Itamarati, Isidro de Figueiredo, Artur Menezes e Conselheiro Olegário, será feito pela pista da esquerda da Av. Paula Sousa e Rua Professor Eurico Rabelo. É necessário apresentar o comprovante de residência.

Agentes da CET-Rio, da Guarda Municipal e da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop) atuarão no local para informar motoristas e coibir o estacionamento irregular. O estacionamento será proibido no dia 10, sábado, das 10h à 1h do dia subsequente, em ambos os lados, das seguintes vias:

-Rua Professor Eurico Rabelo;

-Rua Visconde de Itamarati, entre as ruas São Francisco Xavier e Professor Eurico Rabelo;

-Rua Isidro de Figueiredo;

-Rua Conselheiro Olegário;

-Rua Artur Menezes.