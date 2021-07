Parentes da idosa que morreu em acidente na Alameda estiveram no hospital na manhã desta quarta - REGINALDO PIMENTA/AGÊNCIA O DIA

Parentes da idosa que morreu em acidente na Alameda estiveram no hospital na manhã desta quartaREGINALDO PIMENTA/AGÊNCIA O DIA

Por O Dia

Publicado 08/07/2021 10:22 | Atualizado 08/07/2021 10:59

Rio - José Gilson Mendonça, um dos 15 feridos no acidente entre um caminhão, dois ônibus e três carros na noite de terça-feira, em Niterói , continua internado em estado grave no Hospital Estadual Azevedo Lima, no Fonseca. A informação foi confirmada pela Secretaria Estadual de Saúde (SES) na manhã desta quinta-feira. A esposa de José, Sandra Gomes Gouveia Corrêa, de 70 anos, morreu no acidente.