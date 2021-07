Hospital Estadual Alberto Torres - Divulgação

Rio - Um técnico de enfermagem de 42 anos foi esfaqueado na manhã desta quinta-feira durante uma tentativa assalto na Rua Osório Costa, no Colubandê, em São Gonçalo, Região Metropolitana do Rio. A vítima chegava para trabalhar no Hospital Estadual Alberto Torres quando foi abordada. Segundo relatos, a região é alvo frequente de assaltos.

De acordo com a PM, o homem caminhava pelo local quando dois homens se aproximaram em uma moto e anunciaram o assalto. O técnico de enfermagem foi esfaqueado no braço e os criminosos fugiram sem levar nada. Ele foi até a unidade de saúde para receber atendimento médico e já recebeu alta.

Um dos profissionais que trabalha no hospital, e não quis se identificar, conta que os criminosos sabem até mesmo o período de pagamento dos funcionários. "Seria interessante termos uma patrulha, um carro, realmente pra pra desestimular esses mau elementos. Nesse momento de entrada e saída de funcionários e sempre bem próximos ao ao pagamento, eles ficam ligados nessa questão de datas. Infelizmente, nossos colegas não fazem a realização do boletim de ocorrência", conta.

Segundo ele, os profissionais acabam esperando outros colegas para saírem da unidade de carona até um local menos perigoso. "Há um sistema, uma questão de companheirismo entre muitos colegas que tem uma condução própria e ajudam os outros, levando pelo menos daquela área ali, para deixar em uma área mais movimentada", explicou.

O caso foi encaminhado para a 74ªDP (Alcântara). De acordo com a Polícia Civil, a vítima foi ouvida e o caso registrado. Diligências estão em andamento em busca de testemunhas e imagens para identificar e prender os envolvidos no crime.