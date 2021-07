Criminosos fazem funcionária de loja refém em tentativa de assalto em Angra dos Reis - Reprodução / Redes Sociais

Por O Dia

Publicado 07/07/2021 10:26 | Atualizado 07/07/2021 15:09

Rio - Três criminosos tentaram assaltar uma loja de telefones, na manhã desta quarta-feira, na Rua do Comércio, em Angra dos Reis, na Costa Verde. Um dos assaltantes, identificado como Marco Antônio Ferreira Gomes da Silva, de 20 anos, fez uma funcionária refém e acabou morto por um policial civil que foi acionado para verificar a ocorrência.

Outros dois se entregaram quando perceberam a presença dos policiais do 33ºBPM (Angra dos Reis) em serviço pelo Programa Estadual de Integração na Segurança (PROEIS), e foram presos. Havia ainda um quarto integrante do bando que aguardava, dentro de um veículo, os criminosos em uma rua próxima ao local. No entanto, o criminoso conseguiu fugir ao ver o cerco.

Nas imagens, registradas por testemunhas, Marco Antônio aparece bastante nervoso e usando a refém como um 'escudo' para não ser capturado pelos policiais. Em todo o momento, o criminoso manteve a vítima próximo de si com uma arma apontada para ela.

Veja o vídeo:

— Jornal O Dia (@jornalodia) July 7, 2021

A Polícia Militar informou que o criminoso que estava com a funcionária tentou fugir, e um policial civil, que passava no momento do assalto, atirou contra o criminoso na altura da rua Rua Coronel Carvalho. Um dos disparos atingiu Marco Antônio na cabeça. O rapaz chegou a ser levado ao Hospital Municipal da Japuíba, no município, mas não resistiu. A pistola calibre 9mm que ele usava foi apreendida na ação. A funcionária não teve ferimentos físicos e foi liberada.

A Polícia Civil disse que a 166ª DP (Angra dos Reis) foi acionada para um assalto e informou que o policial civil atirou para resgatar a vítima. A delegacia segue nas investigações.