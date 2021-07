Rio de Janeiro

Rio tem previsão de céu nublado e registra chuva em pontos da cidade

De acordo com o Alerta Rio, a nebulosidade seguirá variada devido à atuação de ventos em altos níveis da atmosfera. As temperaturas ficarão estáveis, com mínima de 14ºC e máxima de 27ºC

Publicado 05/07/2021 08:59 | Atualizado há 2 horas