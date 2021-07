Operação mira suspeitos de armazenar conteúdo com material de pornografia infantil - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Operação mira suspeitos de armazenar conteúdo com material de pornografia infantil Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Por Anderson Justino

Publicado 08/07/2021 08:38 | Atualizado 08/07/2021 14:59

Rio - A Polícia Civil realizou na manhã desta quinta-feira (8) a operação 'Revelação', com objetivo de cumprir mandados de busca e apreensão para identificar suspeitos de armazenar e compartilhar material digital contendo pornografia infanto-juvenil. Três pessoas foram presas em flagrante e outras seis levadas à delegacia para prestar esclarecimentos e liberadas.

Agentes da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente de Niterói, com o apoio de outras delegacias cumpriram mandados em nove endereços em cinco cidades: Rio de Janeiro, Niterói, São Gonçalo, Tanguá e Cachoeiras de Macacu.

De acordo com a polícia, as prisões em flagrante ocorreram porque a polícia encontrou conteúdos com pornografia infantil com esses homens. Computadores, celulares e fotos foram apreendidos. Questionada, a polícia não detalhou onde foram os locais das prisões e apreensões.

"As investigações apontaram que os suspeitos são responsáveis por efetuar o download e upload de centenas de materiais digitais, tais como fotos e vídeos com imagens de crianças com meses de idade até adolescentes praticando ativamente e/ou passivamente cenas de sexo explícito ou de cunho pornográfico, tendo para seu combate, sido representado pela Autoridade Policial e expedidos pela 2ª Vara Criminal de Niterói os mandados de busca e apreensão para os endereços identificados pelo setor de busca eletrônica da Unidade Especializada", explicou a delegada Carina Bastos, diretora da DPCA Niterói.



Bastos explicou que criminosos que armazenam materiais contendo pornografia infantil não mantém um perfil especifico e que a idade varia entre jovens e idosos.



"É preciso explicar que o simples fato de baixar esse material já é crime. Não é apenas quem faz o vídeo que está cometendo o delito. As pessoas precisam entender que isso é algo muito sério, grave e perigoso".

De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescentes, oferecer; trocar; disponibilizar; transmitir; distribuir; publicar ou divulgar por qualquer meio; inclusive por meio de sistema de informática ou telemático; fotografia, vídeo ou outro registro que contenha cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente é considerado crime. A pena varia de três a seis anos de prisão e multa.

Também comete crime a pessoa que possuir ou armazenar, por qualquer meio, fotografia, vídeo ou outra forma de registro que contenha cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo criança ou adolescente .A pena para essa modalidade varia de um até quatro anos de prisão e multa.