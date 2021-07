Ação aconteceu na Rua Pelopidas Passamani, em Guadalupe - Divulgação/Prefeitura

Por O Dia

Publicado 09/07/2021 15:15 | Atualizado 09/07/2021 15:16

Rio - A Prefeitura do Rio, por meio de ação conjunta entre as secretarias municipais de Conservação (Seconserva) e de Ordem Pública (Seop), retirou onze construções irregulares em uma área pública destinada a calçada, na Rua Pelopidas Passamani, em Guadalupe, Zona Norte do Rio, nesta sexta-feira.



Ao todo, a equipe da Coordenadoria Técnica de Operações Especiais, com o apoio da Coordenadoria Geral de Operações Especiais, demoliu oito edificações e três coberturas em estrutura metálica, todas destinadas a comércio. Durante os trabalhos, a Cedae retirou nove ligações clandestinas de água e a Seconserva desligou seis pontos de luz irregulares.



A ação contou com o suporte de agentes da Polícia Militar, da Guarda Municipal e da Coordenadoria de Controle Urbano (CCU), com a participação de 38 servidores. Para o serviço, foram usadas uma retroescavadeira e oito viaturas, além de um caminhão. A Comlurb irá ao local providenciar a remoção do entulho.