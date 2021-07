Bando foi preso em flagrante em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio - Reprodução

Bando foi preso em flagrante em São Gonçalo, na Região Metropolitana do RioReprodução

Por O Dia

Publicado 09/07/2021 12:44

Rio - A Polícia Civil investiga a participação de mais três criminosos em uma quadrilha especializada em sequestros-relâmpago que age em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio. De todos os investigados, quatro foram presos em flagrante nesta quinta-feira (8), quando faziam uma nova vítima. Agora os agentes tentam localizar os outros suspeitos e acreditam que as prisões aconteçam nos próximos dias.

As investigações da Delegacia Antissequestro (DAS) são sigilosas e a polícia não deu detalhes de quem são os outros investigados. Marlon Rodrigues, Rivamar Ribeiro de Oliveira Junior, Luan Baptista de Souza e Fabrício Santos da Silva podem ser indiciados pelos crimes de sequestro, ameaças, extorsão e formação de quadrilha.

As investigações apontam que o grupo agia com violência, fazendo ameaças e agressões físicas e psicológicas.

"Há relato de violência. Eles estavam sempre armados e agrediam as vítimas. Mas as agressões não ocorreram com todas", diz a polícia.

De acordo com a polícia, o primeiro registro de ocorrência foi feito na 75ª DP (Rio do Ouro). Ao perceber que se tratava de uma espécie de sequestro, a Delegacia Antissequestro (DAS) assumiu o caso.

Após serem rendidas, as vítimas eram levadas para um local próximo ao Complexo do Salgueiro. No trajeto, os bandidos extraiam dados bancários e ligavam para os familiares. Algumas ações foram flagradas por câmeras de segurança.



"Em um caso, ele fizeram a família fazer várias transferências por meio de PIX, até soltar a vítima", explica Polícia Civil.