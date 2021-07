Operação visa sufocar fontes de lucro da milícia chefiada por Tandera - Divulgação

Por O Dia

Publicado 09/07/2021 12:19 | Atualizado 09/07/2021 15:06

Rio - Agentes da Polícia Civil realizam nesta sexta-feira (9) uma operação para 'sufocar' as principais fontes de renda da milícia que é chefiada por Danilo Dias Lima, o Tendera, apontado como um dos criminosos mais procurados no Rio. Até o início da tarde, 12 pessoas tinham sido presas. A operação acontece em bairros das zonas Oeste e Norte do Rio e em algumas cidades da Baixada Fluminense como Nova Iguaçu, Seropédica e São João de Meriti.

Entre os presos está um miliciano foragido da Justiça do Rio apontado como o responsável por extorsões, sequestros e cobranças, em Nova Iguaçu e Seropédica. Contra ele havia mandado de prisão por extorsão mediante sequestro. Outro homem acusado de ser executor da milícia também foi capturado.

Investigações da polícia colocam Tandera no topo da milícia do Rio, após da morte de Wellington da Silva Braga, o Ecko. Atualmente a recompensa por informações que levem à sua prisão está em R$ 5 mil.

A operação conta com o apoio de várias delegacias especializadas.

Os agentes interditaram depósitos de gás clandestinos, lojas de roupas que servem para lavagem de dinheiro da milícia e salas usadas para distribuição de internet e TV clandestina.

A polícia diz que "esse tipo de operação vem se repetindo desde o início do ano na região e comandada por diferentes delegacias do Departamento Geral de Polícia Especializada (DGPE): Delegacia de Defesa dos Serviços Delegados (DDSD); Delegacia de Repressão aos Crimes Contra a Propriedade Imaterial (DRCPIM); Delegacia do Consumidor (Decon); Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente (DPMA); Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis (DRFA) e Divisão de Capturas da Polícia Interestadual (DC-Polinter), DESARME, DRFC, DRF, DELFAZ, DCOD e da DRACO, com apoio de informações do Disque-Denúncia".