Na ação, vários celulares, uma pistola, uma mochila e capacetes foram apreendidos.

Por O Dia

Publicado 09/07/2021 12:05

Rio - Agentes do 18º BPM (Jacarepaguá) prenderam dois homens, no início da manhã desta sexta-feira, suspeitos de praticar roubos na região de Jacarepaguá, Zona Oeste do Rio.

Além de apreender réplica de revólver e uma motocicleta usada pelos criminosos, a equipe policial do #18BPM arrecadou diversos celulares.

A ocorrência encontra-se em andamento. #PMERJ #Atuante pic.twitter.com/ZtM7DmLcOb — @pmerj (@PMERJ) July 9, 2021

A dupla, que estava em uma moto, foi abordada pelos militares na Estrada do Gabinal e tentou fugir. Segundo a PM um dos criminosos sacou uma arma durante a fuga e, nesse momento, acabou sendo alvejado na perna por um dos agentes. Já o comparsa do suspeito se machucou ao cair da moto, que ainda estava em movimento.

Os dois homens foram socorridos e levados para o Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, também na Zona Oeste. O estado de saúde da dupla ainda é desconhecido.

Com eles foram encontrados um simulacro de revólver e seis celulares. A motocicleta usada por eles também foi apreendida. O caso está em andamento.