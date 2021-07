Rogério Ceni permanece no comando, apesar da pressão - ARQUIVO O DIA

Rogério Ceni permanece no comando, apesar da pressãoARQUIVO O DIA

Por O Dia

Publicado 09/07/2021 00:00

Apesar da pressão imensa da torcida do Flamengo e de alguns dirigentes, o técnico Rogério Ceni permanecerá no comando técnico da equipe — pelo menos nesse primeiro momento. A derrota para o Atlético-MG escancarou problemas crônicos do time treinado por Ceni, como a volta do intervalo em uma rotação muito abaixo e a falta de intensidade na pressão pós-perda. Além disso, as escolhas por Bruno Viana e por um esquema com Arrascaeta como falso nove não deram certo. Já são quatro derrotas nos últimos seis jogos, um número expressivo para um time que está habituado a conquistar títulos. Por enquanto, Ceni permanece. Só não sabemos até quando...





ACIDENTE DEIXA FUTEBOL DE LUTO

Um ônibus que transportava o time do Umuarama Futsal tombou na BR-376, em Guaratuba, no litoral do Paraná, ontem pela manhã. O acidente teve duas vítimas fatais, além de uma em estado grave e outras 20 que sofreram ferimentos leves. A equipe do Umuarama viajava para Jaraguá do Sul, em Santa Catarina, para atuar contra a equipe da casa, pela Copa do Brasil de Futsal. Em virtude do acidente, o jogo foi cancelado.

A VOLTA DO PÚBLICO EM MINAS

O Governo de Minas Gerais liberou a presença de torcedores nos estádios de cidades que estão na Onda Verde. Restando o aval da Federação Mineira de Futebol, Ipatinga já se programa para receber público no Ipatingão, já no fim de semana. Os bons números relacionados à covid-19 permitem que Ipatinga receba público em eventos esportivos. Segundo a prefeitura, os índices estão controlados. Já estádios como Mineirão e a Arena Independência, em Belo Horizonte, ainda não têm autorização para receber público. A capital mineira está na Onda Vermelha, impossibilitando a flexibilização.

APENAS PARA CONVIDADOS

Brasil e Chile jogam pelas quartas de final da Copa América 2021, às 21h no Estádio Nilton Santos. A decisão vale vaga nas semifinais do torneio continental - ARQUIVO O DIA

A Conmebol até que tentou, mas a Secretaria Municipal de Saúde do Rio vetou a presença de torcedores no Maracanã para a decisão da Copa América. A ideia era ter, pelo menos, 10% da capacidade do estádio para os torcedores. A medida foi rejeitada pela prefeitura do Rio, e apenas alguns convidados estarão presentes na decisão. Nunca é demais lembrar que a final da Libertadores entre Santos e Palmeiras teve, pelo menos, 5 mil pessoas in loco.