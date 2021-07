Por O Dia

Publicado 03/07/2021 00:00

Apesar da vitória por 2 a 0 diante do Cuiabá, o técnico Rogério Ceni teve uma baixa importante para a sequência da temporada. o meia Diego Ribas teve confirmada duas entorses: uma no tornozelo e outra no joelho esquerdo. Embora o exame tenha apontado essas lesões, o meia não precisará passar por cirurgia - o que é positivo se pegarmos a sequência do Flamengo na temporada. No entanto, o tempo de recuperação do camisa 10 da Gávea será de duas a três semanas. Isso implica diretamente nas próximas escalações de Ceni. O comandante do Flamengo tem algumas opções: utilizar William Arão, hoje atuando na zaga, no meio campo, ou acelerar, ainda mais, o retorno do meia Thiago Maia, que voltou de lesão recentemente e marcou seu primeiro gol com a camisa do Flamengo na última quinta-feira. A ausência de Diego Ribas influencia diretamente a equipe rubro-negra. Além de ser um dos principais jogadores do time, o meia é um dos líderes do elenco. Resta saber como o time vai reagir dentro de campo sem o seu capitão.

É necessário fazer valer o fator casa

Na nona colocação da Série b do Brasileirão, o Vasco tem um confronto importante contra o Confiança, hoje, em São Januário. A três pontos da zona do rebaixamento e a cinco do G-4, o técnico Marcelo Cabo precisa, além de vencer, convencer o seu torcedor de que a equipe está organizada o suficiente para retornar à Primeira Divisão. A oscilação do time é um dos principais problemas da temporada. Nos últimos quatro jogos, por exemplo, o Vasco venceu dois e perdeu dois. Atuando na Colina histórica, local do jogo de hoje, são duas vitórias e duas derrotas até o momento. O primeiro passo para retomar a confiança é vencer dentro de São Januário, local que vai receber três dos próximos quatro jogos do Vasco na Série b.

Viagens e mais viagens para o Botafogo

Os três pontos diante do Vitória foram fundamentais para o Botafogo voltar a vencer na Série b do Brasileirão. O Glorioso não vencia há três jogos, com duas derrotas e um empate. Com o resultado positivo, o técnico Marcelo Chamusca ganhou uma tranquilidade a mais para seguir o seu trabalho a frente do alvinegro. Só que um fator chama atenção: dos sete jogos do Botafogo até o momento na Série b, quatro foram longe do Rio. Hoje, o Glorioso viaja novamente, vai até a Florianópolis enfrentar o Avaí. Na rodada seguinte, mais uma viagem. Desta vez, se desloca até Alagoas para encarar o CRB. A performance da equipe pode até ser questionada, mas também se faz necessário analisar a tabela, que foi bastante ingrata com o Botafogo neste início de temporada.

Eurocopa na reta final

Nesta sexta feira, dois jogos abriram a fase de quartas de final da Eurocopa. No primeiro duelo do dia, a Suíça até que tentou, mas sucumbiu aos espanhóis. Depois de bastante equilíbrio nos 90 minutos, o jogo foi para a prorrogação. Com uma atuação de gala do goleiro suíço Sommer, a decisão ficou para as penalidades. Melhor para os espanhóis, que erraram menos e estão classificados para a semifinal. No outro jogo do dia, a Itália demonstrou toda força de sua nova geração e eliminou a Bélgica, sensação do campeonato. Depois de um primeiro tempo alucinante, quando a Azzura fez 2 a 1, a segunda etapa não foi tão emocionante mas os italianos seguraram o resultado e estão classificados. Neste sábado, a Inglaterra entra em campo contra a surpreendente Ucrânia, enquanto a Dinamarca encara a República Tcheca.