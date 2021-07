Chay, hoje no Botafogo, foi destaque da Portuguesa no Carioca - ESTADÃO CONTEÚDO

Por O Dia

Publicado 02/07/2021 00:00

O Botafogo não fez um bom Campeonato Carioca em 2021. Muito pelo contrário. Não se classificou para as semifinais da competição e ainda conseguiu ser vice-campeão da Taça Rio, perdendo o torneio para o Vasco da Gama. Mas, mesmo sem títulos e um desempenho bem abaixo do esperado, o Alvinegro pode ter feito algo até mais importante do que uma boa campanha: garimpou dentro do Cariocão. A Portuguesa, por exemplo, chegou às semifinais e um dos destaques foi o atacante Chay. Hoje ele defende as cores do Alvinegro carioca e vem sendo extremamente decisivo na trajetória do time no Campeonato Brasileiro Série B. De todos em campo, parece ser o mais lúcido e efetivo dentro do time. O Botafogo venceu três jogos nesta Série B e, nas três partidas, Chay fez gol. Uma grande discussão que paira sobre o Cariocão sobre se ele deve ou não existir. São jogadores como Chay, que se destacam nos regionais e estaduais, que muitas vezes são soluções em situações financeiras complicada de grandes equipes como é a do time de General Severiano. O resultado disso é o Fogão com 11 pontos e começando a dar alguma esperança para o torcedor de que pode sim chegar ao G4 e conseguir o acesso à Série A novamente. Temos os principais talentos. É só saber mapear.

QUE PREVALEÇA O FAVORITISMO

Brasil x Peru pela 2 rodada da Copa America 2021. Tite, técnico da seleção brasileira de futebol.Daniel Castelo Branco

O Brasil enfrenta o Chile hoje, pelas quartas da Copa América, no Nilton Santos. A partida começa às 21h (de Brasília) e o sentimento de todos é de muito otimismo, não só pela vitória da Seleção de Tite (foto), mas já pensando mais à frente. No continente, sobramos em futebol, mas a Argentina também faz boa Copa América e uma final entre as duas seleções, em nosso país, seria algo inesquecível. Vamos ver…

INICIATIVA DEMOCRÁTICA

O Vasco iniciará uma pesquisa junto aos seus torcedores para escolher o nome do novo centro de treinamento, que atualmente se chama CT do Almirante. Serão três fases com aqueles que doaram para a construção do local e, na parte final, com todos os torcedores do Gigante da Colina. Toda iniciativa democrática é válida, ainda mais para quem apoia tanto o clube, como a torcida do Cruzmaltino.

COMPLICAÇÕES PARA A CBF

Rodrygo, Pedro e agora Gérson. A seleção brasileira que vai aos Jogos Olímpicos de Tóquio terá desfalques porque os clubes não querem liberar seus atletas por não se tratar de uma Data Fifa. O caso mais recente foi o do volante ex-Flamengo. Gérson já teve problemas com a comissão técnica da Seleção e agora, recebendo a oportunidade, não foi liberado pelo Olympique de Marselha. Espero que a CBF não puna um dos melhores volantes do mundo.