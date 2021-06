Rio de Janeiro

Jacarezinho: viúva de policial civil repudia homenagem do nome do marido com os dos outros 27 mortos

Jaqueline Souza classifica a inclusão do nome de André Frias no monumento como um 'insulto à memória' do marido

Publicado 11/06/2021 11:22 | Atualizado há 5 minutos