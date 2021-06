Por O Dia

Publicado 29/06/2021 00:00

O domingo foi de muitos posicionamentos em prol da causa LGBTQIA no futebol. O movimento que foi lembrado, inclusive nas camisas, de Fluminense e Flamengo, mas, principalmente, do Vasco. Conhecido por ser pioneiro na luta pela inclusão dos negros e pobres no futebol, foi a vez de o Gigante da Colina mostrar sua força também nesta causa e o clube jogou com sua tradicional faixa transversal carregando as cores do arco-íris. Mas o dia histórico não parou nas iniciativas que foram pensadas antes pelo clube. Num gesto icônico e pouco esperado, Germán Cano, após marcar o primeiro gol da vitória por 2 a 1, foi até a bandeirinha de escanteio, que também carregava as cores do movimento, e a levantou em um gesto que só faltava ter som e falar: "Respeito". Argentino, artilheiro, líder técnico e referência de uma equipe que vem sofrendo nos últimos anos, mas nunca esqueceu suas raízes e lutas. Cano e Vasco são o casamento perfeito para qualquer torcedor. Seja lá de qual orientação sexual for. Se é vascaíno, sente amor pelos dois. Dia histórico na Colina e com os três pontos. Grande fase!

CAI A CAMPEÃ DO MUNDO

França x Suíça - AFP

A França, atual campeã da Copa do Mundo e vice-campeã da Eurocopa 2016, está eliminada da Euro 2020. Depois de ter 3 a 1 no placar e um jogo teoricamente controlado contra a Suíça, os franceses tomaram o empate e perderam nos pênaltis na maior zebra desta edição até aqui. Mbappé, um dos grandes craques dessa seleção, perdeu o último pênalti e deixou a competição sem marcar um gol sequer. Que fase…

PARECE QUE VAI ACONTECER…

Os clubes do futebol brasileiro, das Séries A e B, estão mesmo dispostos a criarem uma nova Liga para o esporte em território nacional. A movimentação já se encontra avançada e quatro empresas já estão no circuito oferecendo possíveis negociações de patrocínios e direitos de transmissão. O clima, inclusive, é de otimismo e mais encontros devem acontecer até o fim do ano. Pode ser uma mudança para sempre na forma que veremos futebol por aqui.

O BOTAFOGO PRECISA AGIR

É inadmissível a quantidade de vezes que o Botafogo acaba prejudicado pela arbitragem. O que aconteceu contra o Sampaio Correia, mesmo sem VAR, é um absurdo para o quadro de arbitragem da CBF. Não foi só por isso que o time perdeu, mas isso desmoraliza qualquer equipe. Bagunça a confiança e tem influência no desempenho dos atletas e do treinador. O Alvinegro precisa agir. Pra ontem!