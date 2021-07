Rodrigo Muniz já se mostrou útil de muitas formas nesse elenco - Marcelo Cortes / Flamengo

Rodrigo Muniz já se mostrou útil de muitas formas nesse elencoMarcelo Cortes / Flamengo

Por O Dia

Publicado 01/07/2021 00:00

Parece que o Flamengo está realmente cada vez mais próximo de perder uma das suas grandes joias e destaques em 2021. Rodrigo Muniz, para quem não conhece o futebol brasileiro, é o terceiro reserva de uma grande equipe. Na teoria, não deveria servir para um gigante da Europa, por exemplo. Mas, toda vez que é colocado em campo, ele demonstra totalmente ao contrário. Não só por seus titulares serem Gabigol e Pedro, mas porque ele seria o principal centroavante da maioria dos clubes do Brasil com seu faro de gol e também potencial futuro. Ele tem 20 anos e um leque grande tecnicamente falando. O Atlético de Madrid e o Genk ofereceram cerca de 5 milhões de euros, algo em torno de 30 milhões de reais, para tirar o atleta do Rubro-Negro. Acho pouco. Muito pouco para Muniz, que já se mostrou útil de muitas formas nesse elenco. A possibilidade de atuar em um grande clube na Europa mexe com o atleta, mas o Fla tem que ser firme e saber seu valor.





MARCA HISTÓRICA

Apesar da derrota para o Athletico-PR, em Volta Redonda, o Fluminense agora tem o terceiro maior artilheiro da história do Campeonato Brasileiro. Fred, atacante e ídolo tricolor, igualou Edmundo, com 153 gols, após balançar a rede diante do Furacão. A cada dia que passa, a carreira dele se encurta mais, porém a história fica mais longa também. Um dos grandes no século.

PSICOLÓGICO ABALADO

O volante Bruno Gomes sempre foi visto com uma grande promessa do Vasco. E não acho que ele deixa de ser, mas foram duas expulsões em dois jogos seguidos e não é a primeira vez que o atleta tem problemas de indisciplina e destempero em campo. O abalo psicológico do garoto é claro e ele precisa de um tratamento intensivo para voltar com a cabeça boa e ajudar o clube. É urgente.

UM SONHO DA TORCIDA

Renato Augusto, revelado pelo Flamengo, ídolo do Corinthians e até pouco tempo convocado frequentemente para a Seleção, está decidindo seu futuro. O Rubro-Negro já deixou claro que busca um substituto para Gérson no mercado e, com certeza, nenhum nome agradaria tanto quanto a cria da base do Fla. Inclusive, já declarou ser flamenguista de coração algumas vezes. Já imaginou ele comandando o meio do Rubro-Negro? Um sonho da torcida.