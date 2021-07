Diego Alves, goleiro do Flamengo - Divulgação

Diego Alves, goleiro do FlamengoDivulgação

Por O Dia

Publicado 07/07/2021 21:40

O Flamengo perdeu mais uma partida no Campeonato Brasileiro. Nesta quarta-feira, o Rubro-Negro foi derrotado pelo Atlético-MG, por 2 a 1, no Mineirão. Savarino marcou os dois do Galo e Arão diminuiu para o Rubro-Negro.

Após a partida, Diego ALves deu uma forte entrevista e falou sobre o momento do Flamengo. O goleiro, que foi capitão do time na partida, não poupou palavras para comentar a derrota para o Atlético-MG.

Publicidade

"Eu fico triste porque perdemos o jogo em quatro minutos. Em quatro minutos, tomamos dois gols. Isso já vem de alguns jogos e precisa ser corrigido. Temos que reconhecer que precisamos melhorar. Quando ganhamos, é uma maravilha, a gente vem aqui falar", disse Diego Alves na saída de campo.

O Flamengo volta a campo no domingo para pegar a Chapecoense no domingo, às 18h15, no Maracanã, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro