Rogério Ceni em treino do Flamengo - Alexandre Vidal / Flamengo

Rogério Ceni em treino do FlamengoAlexandre Vidal / Flamengo

Por O Dia

Publicado 07/07/2021 18:30 | Atualizado 07/07/2021 18:30

O Flamengo está escalado para encarar o Atlético-MG nesta quarta-feira, às 19h, pelo Campeonato Brasileiro, em Belo Horizonte. Como o Jornal O Dia adiantou a possibilidade, Bruno Viana foi escalado como titular e formará dupla de zaga com Rodrigo Caio. Com isso, Gustavo Henrique, que aturou diante do Fluminense, volta para o banco de reservas.

Isla e Arrascaeta, que voltaram da Copa América, estão no time titular. O Flamengo vai a campo com Diego Alves; Isla, Rodrigo Caio, Bruno Viana e Filipe Luís; Arão, João Gomes, Arrascaeta e Michael; Bruno Henrique e Pedro.