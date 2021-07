Tite - Lucas Figueiredo/CBF

Tite Lucas Figueiredo/CBF

Por O Dia

Publicado 07/07/2021 17:54

Rio - O atacante Bruno Henrique, do Flamengo, viveu o auge da sua forma técnica em 2019, quando foi eleito o melhor jogador do Brasileiro e da Libertadores. Naquela ocasião, o atleta foi convocado por Tite para a seleção brasileira em dois amistosos, porém, não retornou mais. De acordo com o ex-volante Vampeta, o motivo que levou Bruno Henrique a não ser mais chamado pelo técnico da Seleção foi uma atividade de treinamento.

"Vocês viram que o Bruno Henrique não foi mais convocado para a seleção porque, de acordo com o que um membro da comissão técnica me disse, ele não foi bem no campo reduzido em atividade de toque, passe. Eu falei: ‘Você tá de brincadeira comigo. O Bruno Henrique é para jogar em campo aberto. Espaço reduzido é para Roberto Firmino, Everton Ribeiro, Coutinho. O Bruno Henrique é profundidade’. Todo cara que é veloz vai sofrer em um espaço curto", revelou Vampeta, que atualmente é comentarista da rádio Jovem Pan.





O ex-jogador afirmou que recebeu essa informação do ex-volante da seleção brasileira, César Sampaio, que atualmente é auxiliar de Tite. "Chegou até a mim que o problema foi de treinamento. E sabe quem falou isso para mim? Um membro da comissão técnica chamado César Sampaio! Ele me falou isso", disse.