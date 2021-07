Petkovic - Reprodução/SporTV

PetkovicReprodução/SporTV

Por O Dia

Publicado 07/07/2021 13:24 | Atualizado 07/07/2021 14:50

Rio - Ídolo da torcida do Flamengo, o ex-jogador sérvio Dejan Petkovic polemizou em uma escolha ao avaliar o seu time ideal entre os jogadores que atuou ao lado no futebol brasileiro. A lista que conta com nomes como: Thiago Silva, Roberto Carlos, Bebeto e Adriano Imperador, também tem um nome que desagradava muito os torcedores rubro-negros.

O gringo escalou o seu time com: Júlio César; Maurinho, Juan, Thiago Silva e Roberto Carlos; Leandro Ávila, Alex e Marcelinho Carioca; Edílson, Bebeto e Adriano. O nome do ex-lateral-direito Maurinho foi justificado pela amizade de Pet com o ex-atleta. "Lateral direita tem que pensar e vou escolher porque é meu amigo, não porque foi o melhor que jogou na lateral: Maurinho", disse.



Maurinho defendeu o Flamengo de 1997 a 2002. Revelado pelo Bragantino, o ex-jogador era muito criticado pelos torcedores do Rubro-Negro. Ele teve passagens por outros clubes como: Coritiba, Paysandu e Náutico.