Publicado 07/07/2021 10:57 | Atualizado 07/07/2021 14:09

Rio - Com Rogério Ceni pressionado no Flamengo, especulações sobre uma possível mudança no comando técnico começam a surgir. O treinador espanhol Ismael Rescalvo, de 39 anos, que comanda o Emelec, do Equador, afirmou ter sido procurado pelo clube. No entanto, ele não afirmou em qual momento isso ocorreu.

"Ainda não falamos com o clube (sobre renovação). O mais importante é ganhar a etapa agora. Houve uma reaproximação do Flamengo, mas queríamos ficar no Emelec. Nos sentimos bem e queremos levar o clube para onde merece: ser campeão", afirmou em contato com o "PlayFM Deportes".



O Emelec disputou a Copa Sul-Americana neste ano e acabou eliminado na primeira fase em grupo que o Bragantino avançou. No comando do Emelec, Ismael Rescalvo dirigiu sua equipe em 21 jogos na atual temporada. São até o momento: 13 vitórias, cinco empates e somente três derrotas. O técnico já comandou o Independiente Del Valle.