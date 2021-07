Rogério Ceni - Alexandre Vidal / Flamengo

Publicado 07/07/2021 09:00

Rio - Em momento de oscilação, Rogério Ceni vive mais uma fase delicada no comando do Flamengo. Com quatro vitórias e três derrotas no Brasileirão, sendo a última delas no clássico contra o Fluminense, no último domingo, o treinador iniciou a semana de preparação para o duelo diante do Atlético-MG sob forte pressão.

A equipe vem com uma marca notória e que atrapalha na busca por resultados melhores na competição. Inicia o jogo de forma quente, criando chances, mas não consegue definir em gol. Já na segunda etapa, o time de Ceni tem uma queda brusca no rendimento e na intensidade, e vê os adversários equilibrando os duelos. Foi assim nas derrotas para Red Bull Bragantino e Fluminense, nas quais o Rubro-Negro foi vazado nos instantes finais dos jogos.

O compromisso desta quarta-feira, no Mineirão, contra um dos favoritos ao título do Campeonato Brasileiro. O Atlético-MG ocupa a quarta colocação e vem de duas vitórias consecutivas: uma goleada em casa sobre o Atlético-GO e uma vitória fora de seus domínios contra o Cuiabá. A última partida envolvendo as duas equipes foi na temporada passada, quando o Galo atropelou o Fla por 4 a 0 no Mineirão em partida que resultou na demissão do técnico Domènec Torrent.

Se a fase não ajuda e o desempenho da equipe vem sendo questionado, pelo menos uma notícia animadora surgiu nesta segunda-feira no Ninho do Urubu. Arrascaeta, Isla e Piris da Motta, que disputavam a Copa América com suas respectivas seleções, já retornaram e podem ser relacionados para o duelo. Já o meia Diego Ribas, com uma lesão no joelho, será desfalque e seu retorno está previsto para o mês de agosto.

A bola rola para Atlético-MG e Flamengo nesta quarta-feira, às 19h, no Mineirão. O Rubro-Negro ocupa a 10ª colocação no Campeonato Brasileiro com 12 pontos conquistados. Um tropeço em Belo Horizonte pode resultar em queda brusca do Fla na tabela de classificação.