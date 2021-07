Domènec Torrent - ESTADÃO CONTEÚDO

Domènec TorrentESTADÃO CONTEÚDO

Por Lance

Publicado 06/07/2021 14:36

Rio - Os torcedores do Flamengo voltaram a debater sobre a permanência do treinador Rogério Ceni na equipe, nesta terça-feira, via Twitter. Após a derrota do clube carioca contra o Fluminense, pelo Brasileirão, os internautas acreditam que o elenco de Pedro, Vitinho e companhia - ainda desfalcado pela Copa América - poderia render mais sem Ceni. O narrador João Guilherme entrou no tema.

- Apesar de ter sofrido algumas goleadas , contra o Del Valle, altitude e surto de Covid-19, e no final, contra São Paulo e Galo, com o grupo já descompromissado, eu tenho a impressão que o Flamengo do Dome jogava mais que o do Ceni. Concorda? - comentou ele na rede social.



O nome do treinador catalão, que esteve no Flamengo no ano passado, foi um dos termos mais citados no Twitter, nesta manhã. Alguns torcedores discordaram do narrador, argumentando que o desempenho com Domènec no Flamengo fosse pior, além de questões extra-campo. Outros reforçaram a comparação.

Publicidade





O Flamengo está na 10ª colocação do Brasileirão, com 12 pontos em sete jogos. No domingo, contra o Fluminense, o Rubro-Negro perdeu por 1 a 0. O próximo confronto será contra o Atlético-MG, neta quarta. No Twitter, muitos internautas desabafaram suas impaciências com Ceni.

- Desculpa, João, mas nessa não estou com você. Temos que levar em consideração os muitos desfalques do Flamengo. Apesar disso, o time domina todos os adversários. O que precisa é melhorar as finalizações. Pode rever os jogos no primeiro tempo, não faz os gols e depois tem sofrido - argumentou um torcedor.O Flamengo está na 10ª colocação do Brasileirão, com 12 pontos em sete jogos. No domingo, contra o Fluminense, o Rubro-Negro perdeu por 1 a 0. O próximo confronto será contra o Atlético-MG, neta quarta. No Twitter, muitos internautas desabafaram suas impaciências com Ceni.