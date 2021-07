Filipe Luís - Alexandre Vidal / Flamengo

Por O Dia

Publicado 05/07/2021 18:36 | Atualizado 05/07/2021 18:40

Rio - Em entrevista ao jornal "As", o lateral-esquerdo do Flamengo, Filipe Luís, de 36 anos, falou sobre a possível renovação com o Flamengo por mais uma temporada, além de desejar jogar até os 40 anos. O jogador está livre para assinar um pré-contrato com outro clube, desde a última quinta-feira.

"Não estou pensando nisso agora. Tenho contrato até o final do ano. Vamos conversar agora e, com a minha idade, temos que ir de ano em ano. Quero jogar o máximo que puder, tenho 36 anos e quero chegar aos 40. Isso vai depender do meu desempenho, do meu corpo, mas quero jogar o máximo possível".

A tendência é de que o lateral chegue a um acordo com a diretoria rubro-negra nos próximos meses, seguindo o contrato anterior, por apenas um ano e com um pequeno reajuste no salário.

Para o técnico Rogério Ceni, o lateral-esquerdo é uma das peças fundamentais na temporada, onde atuou 19 das 25 partidas da equipe titular rubro-negra. Além dele, Diego Alves e Diego Ribas possuem contrato até o fim de 2021 e estão conversando também para renovar com o Flamengo.