Rogério Ceni - Alexandre Vidal / Flamengo

Por O Dia

Publicado 05/07/2021 16:12

Rio - Com as derrotas de Flamengo e São Paulo para Fluminense e Bragantino, respectivamente, no fim de semana, os treinadores Rogério Ceni e Hernán Crespo receberam críticas dos torcedores. O apresentador da Band, Milton Neves, sugeriu uma troca entre os clubes para resolver a questão.

"Ressalto que passa longe de ser uma informação, e sim uma sugestão aos dirigentes rubro-negros e são-paulinos. Que tal uma troca envolvendo Rogério Ceni e Hernán Crespo? Acredito que todos os lados sairiam ganhando nesta possível negociação", afirmou Milton Neves.

Ceni é considerado por muitos o maior ídolo da história do São Paulo por sua carreira como jogador. No Flamengo, apesar de campeão do Brasileiro, do Carioca e da Supercopa do Brasil, o treinador é contestado pelo rendimento da equipe.



Hernán Crespo chegou ao São Paulo no começo da temporada e encerrou no Paulistão um jejum de títulos de oito temporadas sem qualquer troféu do clube paulista. No entanto, o começo irregular no Brasileiro vem fazendo o argentino receber críticas dos torcedores tricolores.