Por Leonardo Bessa e Venê Casagrande

Publicado 05/07/2021 13:07

Rio - O zagueiro Léo Pereira, do Flamengo, se envolveu em um acidente na manhã desta segunda-feira no bairro do Recreio, Zona Oeste do Rio de Janeiro. A reportagem apurou que o jogador do Rubro-Negro voltava após deixar a filha no colégio. Tainá Castro, esposa do jogador, também estava no veículo que colidiu com o portão de um condomínio da região.

Léo Pereira e a esposa estão bem. O jogador, inclusive, avisou ao Flamengo após o acidente, por volta das 8h30, e treinará normalmente no período da tarde.

