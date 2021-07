Ceni e Diego Alves - Alexandre Vidal / Flamengo

Publicado 11/07/2021 13:12

Rio - Um dos principais jogadores do Flamengo, o goleiro Diego Alves utilizou as redes sociais para mandar um recado e se despedir de Rogério Ceni. O técnico acabou sendo demitido na madrugada do último sábado e rapidamente substituído por Renato Gaúcho no comando do clube carioca.

"Foi um ídolo para mim dentro de campo. Foi um grande prazer trabalhar com você! Muito sucesso e muita sorte na sua carreira", afirmou o goleiro do Flamengo.

Rogério Ceni chegou ao Flamengo em novembro do ano passado. Após as eliminações na Libertadores e na Copa do Brasil, o técnico conquistou o Brasileiro e ganhou moral para a atual temporada.



Com Ceni, o Rubro-Negro foi campeão do Carioca e da Supercopa do Brasil, porém, as conquistas não reduziram a pressão sob o técnico que acabou demitido após duas derrotas seguidas no Brasileirão de 2021.