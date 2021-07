Maurício Souza - Alexandre Vidal / Flamengo

Publicado 11/07/2021 09:00 | Atualizado 11/07/2021 12:35

Rio - Vivendo um momento de instabilidade na temporada, o Flamengo entra em campo contra a Chapecoense pressionado e com a obrigação de conseguir um resultado positivo neste domingo, pelo Campeonato Brasileiro. A partida acontecerá no Maracanã, às 18h15.

O Rubro-Negro poderá contar com o retorno de Gabigol e Everton Ribeiro. Os jogadores que participaram da final da Copa América com a seleção brasileira estão de sobreaviso e podem reforçar a equipe comandada por Rogério Ceni.

Com dez pontos, o Rubro-Negro precisa de um resultado positivo para não se afastar ainda mais das primeiras colocações do torneio e também para não chegar no duelo contra o Defensa y Justicia, na Libertadores, ainda mais pressionado.

Adversário do Flamengo, a Chapecoense não vem bem na competição. A equipe de Santa Catarina ainda não venceu no Brasileiro. Com quatro pontos, o clube vem de três derrotas seguidas no torneio.