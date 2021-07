Renato Gaúcho - Divulgação

Por O Dia

Publicado 10/07/2021 14:26 | Atualizado 10/07/2021 16:11

Rio - Com a saída de Rogério Ceni, Renato Gaúcho é a bola da vez no Flamengo. O jornalista Mauro Cezar Pereira, bastante crítico aos últimos anos do trabalho do técnico no Grêmio, afirmou ser contra a contratação do ex-atacante pelo clube carioca.

"Não contrataria Renato após o desempenho bem abaixo do Grêmio nos dois últimos anos e as surras tomadas em 2019 e 2020 na Libertadores. Principalmente a aplicada por Jorge Jesus, que escancarou suas limitações como técnico", afirmou.

Apesar disso, o jornalista afirma que é possível que o treinador consiga ter um bom desempenho comando do Flamengo.

"Assim, nesse futebol medíocre que se pratica no país, pode até funcionar. E há outra semelhança: como o Grêmio de Roger, o Flamengo de Rogério Ceni é/era time que controla o jogo pela posse de bola. A ver. Mas antes Renato e Flamengo precisam se acertar", opinou.