Rogério CeniAlexandre Vidal / Flamengo

Por O Dia

Publicado 09/07/2021 09:46

Rio - A pressão sob Rogério Ceni vem aumentando a cada dia. Apesar de receber muitas críticas da imprensa esportiva e também dos torcedores do Flamengo há quem acha que o técnico vem sendo vítima no clube carioca. Na opinião do comentarista do Grupo Globo, Paulo Vinícius Coelho, há uma intolerância com o ex-goleiro no Rubro-Negro.

"Um dos pontos altos da crise da torcida do Flamengo, com Abel Braga, aconteceu depois de uma derrota para o Atlético, no estádio Independência. Derrotado, de virada, por 2 x 1, Abel disse: "Perder aqui é normal." Rogério não disse a mesma coisa e até evitou o conflito: "Eu sei que perder aqui não é normal e perder três vezes em dez dias é menos ainda." Apesar disso, as duas derrotas lembram o que houve em 2019, em comparação com a intolerância atual. Intolerância, sim", afirmou.



Em 2019, Abel Braga acabou deixando o Flamengo por ter recebido informações de que o clube carioca já negociava com Jorge Jesus. O futuro de Ceni ainda é desconhecido na opinião de PVC.

"Naquela época, estava claro que Abel não resistiria. Hoje, não é tão evidente que Rogério não possa resistir. Mas ele terá de melhorar sua comunicação. Desde a chegada de Rogério ao Ninho do Urubu, a torcida torce o nariz. Festeja as vitórias e condena o treinador nas derrotas. É como se alguém afirmasse que o Flamengo ganha apesar de Rogério. Era o que se dizia sobre Abel", disse.