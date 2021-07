Willian Arão - Alexandre Vidal / Flamengo

Por O Dia

Publicado 09/07/2021 09:04

Portugal - O Benfica está novamente de olho em Willian Arão. De acordo com informações do jornal lusitano "O Jogo", o técnico Jorge Jesus voltou a pedir a contratação do jogador do Flamengo e seu clube avalia fazer uma nova oferta pelo volante, que vem atuando como zagueiro na equipe de Ceni.

A tentativa do clube português pelo jogador seria uma alternativa a Al Musrati, meio-campo do Braga, que também está na lista de reforços do Benfica. Jorge Jesus e Willian Arão tem um relacionamento muito bom e o português é tido como responsável pela virada na carreira do jogador.



Não é a primeira vez que o nome de Arão é ventilado no Benfica. Assim que chegou ao clube português, Jorge Jesus indicou a contração de alguns jogadores que comandou no Flamengo. Além do volante, o nome de Gerson, hoje no Olympique de Marseille e o atacante Bruno Henrique foram indicados.