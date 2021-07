Renato Augusto - AFP

08/07/2021

Rio - O meia Renato Augusto ainda não definiu sua situação com Beijing Guoan, mas segue agitando o mercado da bola. Além de ser alvo do Flamengo, o jogador vem tendo sua situação monitorada pelo Corinthians, clube onde foi campeão brasileiro em 2015. A informação é do site "Globo Esporte".

A negociação é considerada difícil, mas há pessoas de dentro do Corinthians animadas com um possível desfecho positivo. Além de ter que torcer para que Renato consiga rescindir com o time chinês, o Timão sabe que o poderio financeiro do Flamengo deve dificultar a negociação.

Renato Augusto não entra em campo desde o dia 10 de dezembro. Ele está impedido de voltar à China por conta da pandemia e tem contrato com Beijing Guoan por mais seis meses, mas há uma cláusula de renovação automática.