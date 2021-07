Claudinho - ARI FERREIRA/RED BULL BRAGANTINO

Por O Dia

Publicado 08/07/2021 09:17

Rio - Um dos principais jogadores do país, eleito craque do último Campeonato Brasileiro, o meia Claudinho, do Bragantino, afirmou que tem o desejo de atuar pelo Flamengo em algum momento da sua carreira. O jogador, de 24 anos, afirmou que tem essa vontade em participação no canal ‘Bolívia Talk Show’, do YouTube.

"Respeitando o Red Bull Bragantino sempre, eu jogaria um dia sim. Não tem porque esconder isso. É um grande clube brasileiro, se for da vontade de Deus eu vou jogar, tenho essa vontade", declarou.



Claudinho é um dos destaques do clube paulista que faz grande campanha nesse começo de Brasileiro. Ele foi convocado por André Jardine para defender a seleção brasileira olímpica nos Jogos de Tóquio.