Rogério CeniAlexandre Vidal / Flamengo

Por O Dia

Publicado 07/07/2021 22:02 | Atualizado 07/07/2021 22:02

O clima não é dos melhores para Rogério Ceni, atual treinador do Flamengo. Depois de mais uma derrota sob o comando do Rubro-Negro, dessa vez diante do Atlético-MG, os torcedores nas redes sociais, já que não podem comparecer aos estádios pedem a saída do comandante.

Depois do revés para o Galo, por 2 a 1, no Mineirão, Rogério Ceni concedeu entrevista coletiva. Cabisbaixo, o comandante tentou explicar a derrota:

"Primeiro tenho que viver dia a dia. Os jogos do Brasileirão são importantes. Não posso pensar no jogo contra o Defensa y Justicia sem viver antes o Atlético-MG e a Chapecoense. Nono jogo que atuamos sem os que estão na Seleção".

O treinador também foi questionado sobre a escalação de Bruno Viana como titular na zaga ao lado de Rodrigo Caio. O camisa 30 não atuava desde maio e estava sem espaço na equipe. Rogério Ceni não fugiu da pergunta e disse que pensou na marcação de Hulk:

"Bruno (Viana) vem treinando bem. O motivo de começar com ele foi porque ele tem condução de bola, passes entre linhas e eu queria colocar o Rodrigo (Caio) com o Hulk. Nem sempre você está numa noite feliz. Hoje Bruno (Viana) não teve uma noite tão boa".