Flamengo x Atletico

Por O Dia

Publicado 07/07/2021 20:55 | Atualizado 07/07/2021 20:56

A panela de pressão no Flamengo esquentou de vez. Diante do Atlético-MG, o Rubro-Negro sofreu a segunda derrota seguida no Campeonato Brasileiro, com direito a péssima atuação de Bruno Viana, surpresa na escalação e substituído no intervalo. O Galo venceu o duelo por 2 a 1, com dois de Savarino, ambos na segunda etapa. Arão diminuiu para os cariocas.

O primeiro tempo foi agitado no Mineirão, com jogadas de perigo para os dois lados. Mas os 45 minutos iniciais deste duelo ficarão marcados de forma negativa na carreira de Bruno Viana. Surpresa na escalação de Rogério Ceni, o camisa 30 errou tudo que tentou na partida e se esforçou para entregar o ouro par ao time adversário.

A primeira falha do defensor foi logo aos três minutos. Bruno Viana recua mal, Savarino acionou Hulk, que driblou Filipe Luis e rolou para Mariano, que chutou por cima do gol. A segunda foi aos oitos minutos: o camisa 30 tentou o passe vertical, mas a bola ficou com Alonso, que errou o lançamento na sequência, para a sorte do Flamengo.

Aos 23, Bruno Viana, novamente, quase comprometeu o Rubro-Negro. Alonso desarmou o defensor do Flamengo e puxou o contra-ataque do Galo. Ele recebeu na esquerda e cruzou rasteiro para Savarino, mas Filipe Luis chegou primeiro e fez o corte.

Aos 38, o Flamengo conseguiu chegar com perigo. Bruno Henrique roubou a bola na saída do Atlético-MG e chutou de canhota, da entrada da área, mas Everson defendeu bonito. Esse foi o último lance do primeiro tempo, em que o Rubro-Negro foi muito mal.

Para a segunda etapa, Rogério Ceni sacou Isla e Bruno Viana para colocar Matheuinho e Hugo Moura, respectivamente. Com as alterações, Arão foi recuada para a zaga, ao lado de Rodrigo Caio. As mudanças não surtiram efeito. E o pior: piorou a equipe, que levou dois gols em dois lances seguidos.

O primeiro foi aos cinco minutos. Zaracho recebeu de Mariano, deu um lindo toque e achou Hulk na área. Filipe Luis conseguiu o desarme, mas a bola sobrou para Savarino, que tocou na saída de Diego Alves.

Quando o Flamengo tentava respirar, os donos da casa marcaram o segundo e novamente com Savarino. Mariano foi lançado na direita, ganhou de Filipe Luís na velocidade e cruzou rasteiro para o venezuelano, que chegou antes de Arão e completou para o gol.



O Flamengo não conseguia respirar e se via encurralado. O Atlético-MG passava o carro no time carioca e quase chegou ao terceiro, aos 13 minutos. Arana fez linda jogada pela esquerda e cruzou na cabeça de Nathan Silva, que jogou no cantinho. Diego Alves se esticou todo e fez ótima defesa.

Aos 27, a equipe de Ceni chegou com perigo, mas foi finalização de fora da área. João Gomes rolou para Arrascaeta, que recebeu livre e chuta forte, rasteiro. A bola passou perto da trave direita e foi para fora. Depois desse lance, o Galo voltou a ter o comando do jogo e trabalhou para administrar o resultado.

Aos 43, quando os atleticanos relaxam em uma jogada aérea, o Flamengo conseguiu diminuir. Após cobrança de escanteio de Renê, Arão subiu bonito e, de cabeça, estufou a rede. O Rubro-Negro foi para cima do Galo, em busca do empate, e quase conseguiu aos 45. Arrascaeta recebeu cara a cara com Everson, mas finalizou mal, em cima do goleiro, e desperdiçou grande oportunidade de igualar o marcador.

Apesar da pressão, o Flamengo não conseguiu o empate e teve mais um revés no Campeonato Brasileiro. O Rubro-Negro volta a campo no domingo para pegar a Chapecoense, em duelo marcado para o Maracanã, às 18h15, pela 11ª rodada do torneio nacional.