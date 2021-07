Tite dando instruções para Gabigol e Gabriel Jesus - Foto: Lucas Figueiredo/CBF

Por O Dia

Publicado 07/07/2021 15:30

Rio - O apresentador e comentarista Neto, da Band, revelou a preferência por Gabigol na vaga de Gabriel Jesus na seleção brasileira, e disse que o jogador é "um milhão de vezes melhor". Além disso, afirmou em vídeo no canal Craque Neto 10, no Youtube, que prefere o atacante do Flamengo com uma perna só do que o centroavante do Manchester City.

"Gabigol ou Gabriel Jesus? Gabigol com uma perna só. O Gabigol é um milhão de vezes melhor que o Gabriel Jesus, que vai para a segunda Copa do Mundo e não fez um gol em Copa do Mundo".

O atacante Gabriel Jesus é um dos principais artilheiros da seleção brasileira sob o comando do técnico Tite, atrás de Neymar que tem 22 gols. No caso de Jesus, em 45 partidas disputadas, marcou 18 gols com a amarelinha. No caso da Copa do Mundo, o jogador não fez nenhum gol, e na Copa América, possui uma assistência. A informação é do site "UOL".

Por outro lado, Gabigol participou de poucas partidas na seleção brasileira, com apenas nove jogos disputados e três gols, um deles, na Copa América. Em 2016, Gabigol foi uma das peças fundamentais na conquista dos Jogos Olímpicos, marcando dois gols em seis jogos, ao lado de Gabriel Jesus, que balançou a rede três vezes.