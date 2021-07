Em dezembro de 2019, após a conquista dos títulos de Brasileirão e Libertadores, Rodolfo Landim, presidente do Flamengo, cutucou o rival, dizendo que agora o "cheiro virou verde" - Divulgação

Por O Dia

Publicado 07/07/2021 10:00

Rio - O Flamengo foi derrotado em decisão judicial na última terça-feira. O juiz federal Fabrício Fernandes de Castro, da 19ª Vara Federal da Justiça Federal do Rio de Janeiro (JFRJ), julgou improcedentes os pedidos do clube carioca em processo sobre a meia-entrada que o Rubro-Negro movia contra o Governo Federal. Ainda cabe recurso. As informações são do portal "Esporte News Mundo".

O processo foi iniciado em 2020, e o clube carioca desejava o afastamento do dever de arcar com 100% do custo da concessão de desconto de 50% nos ingressos vendidos com o benefício de meia-entrada. Além disso, o Flamengo pleiteava receber uma compensação pelos "prejuízos financeiros" que o benefício teria trazido ao clube.



O juiz condenou o Flamengo a pagar custas e honorários, fixados em 10% do valor da causa (fixada em R$ 1 milhão). O valor que o Rubro-Negro terá de desembolsar é de R$ 100 mil. Na decisão contrária ao Rubro-Negro, o magistrado lembrou que "o Supremo Tribunal Federal já se manifestou em algumas oportunidades, quando da análise da constitucionalidade de leis estaduais que instituíram a política de meia-entrada em eventos culturais diversos, tendo prevalecido o entendimento de que é legítima tal intervenção, quando sopesados os valores da livre iniciativa e da justiça social, apesar de não ter analisado o tema especificamente em relação às aludidas leis".