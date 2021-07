Arrascaeta - Marcelo Cortes / Flamengo

Por O Dia

Publicado 06/07/2021 18:01

Rio - A presença do meia-atacante Arrascaeta dentro de campo, evitou todas as derrotas do Rubro-Negro neste ano. Após a eliminação do Uruguai na Copa América, o retorno do uruguaio foi antecipado e ele poderá ser relacionado para o próximo confronto contra o Atlético-MG, às 19h, no Mineirão, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro. A informação é do site "GE".

Sem o meia, o Flamengo teve uma queda de aproveitamento de 18,6% nesta temporada, sob o comando de Rogério Ceni. Por outro lado, com a presença do uruguaio, o rendimento equivale a 47,6% maior. Os dados foram feitos pelo Espião Estatístico.

Com 123 minutos, Arrascaeta é o meia que precisa de menos tempo para dar uma assistência ou fazer gol na temporada, ficando atrás de Gabigol com 79 minutos, Pedro com 84 e Rodrigo Muniz com 115 minutos. A entrada do uruguaio deve ser na vaga de Vitinho, suspenso na rodada anterior contra o Fluminense. Isla e Piris da Motta também estão à disposição de Rogério Ceni.