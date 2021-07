Mauro Cezar Pereira - Reprodução

Mauro Cezar PereiraReprodução

Por O Dia

Publicado 06/07/2021 13:25

Rio - Mauro Cezar Pereira criticou a postura de alguns torcedores do Flamengo após a derrota por 1 a 0 para o Fluminense, no último domingo, na Neo Química Arena. Para o jornalista, alguns rubro-negros têm agido de forma arrogante ao achar que o time possui obrigação de vencer todas as partidas.

"O torcedor do Flamengo em parte hoje é extremamente arrogante, é uma soberba impressionante, acha que todos os adversários são uma porcaria, que vencer a todos é mera obrigação, é um negócio perigosíssimo, a diretoria tem que estar muito consciente disso e não se deixar levar, porque não é assim, óbvio que não é assim, evidente que não é assim, essa é uma arrogância assustadora", disse Mauro durante o podcast Posse de Bola, do "UOL".

Publicidade

"Chega a ser uma falta de respeito com o Fluminense achar que vá ganhar, o Fluminense é um time que está na Libertadores, é um time que se reforçou e que sabe enfrentar o Flamengo. Uma derrota em clássico foi vergonhosa esse ano, aquela derrota para o Vasco por 3 a 1, pelo péssimo momento que o Vasco já vivia naquela fase e foi uma derrota assim em que o Vasco foi muito melhor. O Fluminense tem os seus valores e usou uma estratégia, venceu e foi merecedor", completou.

O Flamengo volta a campo nesta quarta-feira, às 19h, diante do Atlético-MG, no Mineirão.