Nacho FernándezReprodução

Por O Dia

Publicado 05/07/2021 18:41

Rio - O Atlético-MG, rival do Flamengo na próxima quarta-feira, terá um desfalque de peso para a partida. O meia argentino Nacho Fernández teve constatado estiramento leve no músculo posterior da coxa esquerda, após exame de imagem realizado nesta segunda-feira. Com isso, ele irá ficar de fora dos próximos jogos do Galo.

Contratado junto ao River Plate, Nacho é um dos principais jogadores do Atlético-MG. O jogador, de 31 anos, tem nove gols em 17 jogos pelo clube mineiro. Ao lado de Hulk, o argentino é considerado o maior destaque da equipe comandada por Cuca.



O Flamengo deverá ter o retorno de Maurício Isla e Giorgian De Arrascaeta ao time titular contra o Galo. Os dois jogadores serviram as seleções do Chile e do Uruguai na Copa América. Além deles, Piris da Motta está de volta ao Rubro-Negro.